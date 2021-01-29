МОН за підтримки Світового банку планує розпочати проєкт з удосконалення вищої освіти в Україні, – Сергій Шкарлет

Сьогодні, 28 січня 2021 року, відбулася зустріч Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Арупом Банерджі.

Під час зустрічі сторони обговорили запуск інвестиційного проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» за підтримки Світового банку.

«З огляду на поточну ситуацію у сфері освіти, спричинену пандемією COVID-19, окрім створення сучасного освітнього середовища в закладах вищої освіти та оснащення університетів навчальними й дослідницькими лабораторіями, сучасним обладнанням, важливо підтримати сферу вищої освіти в організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр звернув увагу на те, що в проєкт закладено й реалізацію певних освітніх політик. Ідеться про розбудову фінансової автономії закладів вищої освіти, розширення імплементації формульного підходу до фінансування, удосконалення мережі ЗВО.

На підтвердження своєї відповідальності та намірів Міністерство впродовж цього тижня вжило низку заходів:

направило проєктній команді Світового банку рамкові документи з екологічної та соціальної оцінки проєкту для завершення процедури оцінки проєкту та можливості ініціювання проведення переговорів;

оприлюднило відповідні українські версії пакету з екологічної та соціальної оцінки на офіційному сайті Міністерства для проведення консультацій зі стейкхолдерами сфери;

визначило координатора проєкту – заступника Міністра з питань європейської інтеграції Андрія Вітренка, відповідального за сферу вищої освіти, а також співкоординатора проєкту – заступника Міністра з питань цифрової трансформації Артура Селецького.

«Ми маємо наміри якнайшвидше розпочати процес погодження проєкту за національними процедурами. Хочу ще раз наголосити на важливості збереження позитивної динаміки відносин та розширенні співпраці зі Світовим банком, подякувати за постійну підтримку, експертну та технічну допомогу, яку ми отримуємо від банку», – наголосив Міністр освіти і науки України.

Довідково.

Метою реалізації інвестиційного проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» є створення умов для підвищення ефективності, якості та прозорості вищої освіти в Україні. Пропонований проєкт складається з чотирьох взаємопов’язаних компонентів. Передбачається його виконання протягом п'яти років для підтримки системних реформ у сфері вищої освіти з використанням коштів інвестиційної позики МБРР (інституція Групи Світового банку).

Нагадаємо, Світовий банк підтвердив готовність надати підтримку й фінансування проєктної пропозиції Міністерства освіти і науки України спільно з Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР).

Міністерство освіти і науки України