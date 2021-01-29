Сергій Шкарлет: Кожна дитина, яка виявить бажання навчатися в 10-11 класах, матиме таку змогу

Сьогодні, 29 січня 2021 року, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет спростував чутки про те, що не всі учні зможуть перейти до 10-11 класів. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Наше основне завдання – це якість та доступність освіти для кожного учня. Є певні норми в Законі України «Про повну загальну середню освіту», які потребують доопрацювання. Ми плідно працюємо з профільним Комітетом Верховної Ради України в цьому напрямі», – зазначив Сергій Шкарлет.

За його словами, пропоновані зміни до законодавства передбачатимуть скасування обмежень повноважень сільських, селищних та місцевих рад незалежно від чисельності населення територіальних громад.

«Важливо зберегти нинішню мережу закладів освіти, яка сьогодні забезпечує здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти на всіх її рівнях. Хочу запевнити, що кожна дитина, яка виявить бажання навчатися в 10-11 класах, матиме таку змогу», – додав Міністр.

Нагадаємо, Уряд вніс зміни до Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, які узгоджують документ із чинним законодавством.

Міністерство освіти і науки України