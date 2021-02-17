У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки дитсадки, спецзаклади освіти та початкова школа працюватимуть у звичному реж

З метою попередження та зменшення ризиків зараження коронавірусом Уряд ухвалив нові зміни, які стосуються рівнів епідемічної небезпеки. Про це поінформував у своєму Telegram-каналі Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Із 24 лютого на всій території України встановлюється «жовтий» рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів)», – наголосив Міністр.

Він уточнив, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров’я.

«У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян», – зазначив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Міністерство освіти і науки України