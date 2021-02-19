Уряд ухвалив зміни до правил карантину через COVID-19 – що змінюється для закладів освіти

З 24 лютого 2021 року на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки з окремими обмеженнями для закладів освіти. Водночас у регіонах, де буде встановлено "червоний" рівень, здобувачам забороняється відвідувати заклади освіти, що не стосується дитсадків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл.

Зміни до правил карантину через COVID-19 відображено у постанові Кабінету Міністрів №104 від 17 лютого 2021 року.

Так, з 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, згідно з нормами якого забороняється:

відвідувати заклади освіти здобувачами, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

На території регіонів, для яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Міністерство освіти і науки України