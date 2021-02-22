Оприлюднено рекомендації МОН школам для роботи під час адаптивного карантину з 24 лютого

На сайті Міністерства освіти і науки оприлюднено рекомендації МОН для закладів загальної середньої освіти. Документ роз’яснює особливості роботи шкіл під час адаптивного карантину з 24 лютого і наголошує на пріоритетах роботи закладів у цей період.

Відповідно до постанови Уряду №104, з 24 лютого до 30 квітня 2021 року на всій території України запроваджено адаптивний карантин. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.

З 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого, зокрема, забороняється:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м. площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

У разі встановлення на території регіону "червоного" рівня забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

МОН рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу.

Пріоритетом організації функціонування закладів освіти залишається неухильне дотримання протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року №50.

У випадку організації дистанційного навчання, заклад освіти має діяти в інтересах дитини. Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями. Крім того, мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.

Заклад освіти має забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі. Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо.

Нагадаємо, у лютому Державна служба якості освіти провела чергове анонімне онлайн-опитування серед учасників освітнього процесу. Результати опитування показали значні зміни щодо підвищення якості змішаної та дистанційної форм навчання.

Міністерство освіти і науки України