Всеукраїнська школа онлайн стане частиною Єдиного державного порталу цифрової освіти, – Сергій Шкарлет

Онлайн-платформа «Всеукраїнська школа онлайн» стане частиною Єдиного державного порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта». Вчора Уряд затвердив відповідне Положення. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«МОН активно долучилося до розроблення цього документа, зокрема, в частині врегулювання питань цифрової освіти та функціонування Всеукраїнської школи онлайн», – зазначив Міністр.

Він розповів, що вебпортал цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» вже сьогодні є універсальним інструментом навчання для людей різних вікових категорій і професій. Він постійно наповнюється освітніми матеріалами, серіалами з одночасною можливістю перевірити (через Цифрограм) і підвищити рівень цифрової компетентності користувачів. На порталі також передбачена можливість пройти курси (зокрема, вчителям і школярам) та отримати сертифікати з організації інтерактивного дистанційного навчання, цифрової грамотності для вчителів, підприємництва, фінансової та медійної грамотності, кібербезпеки, штучного інтелекту, діджитал-маркетингу тощо.

«Платформа «Всеукраїнська школа онлайн», своєю чергою, теж активно наповнюється, за підтримки міжнародних партнерів. Розробляється мобільний застосунок, і триває робота над розширенням функціоналу. Наш наступний крок – розроблення та затвердження нормативно-правових актів, які визначатимуть порядок наповнення ВШО освітніми матеріалами, уроками, а також унормування процедури проведення експертизи цих матеріалів», – повідомив Сергій Шкарлет

Міністр підкреслив, що команда МОН прагне забезпечити максимально прозорі та ефективні процедури експертиз матеріалів й оперативне їх розміщення.

«Не менш важливий аспект нашої роботи в цьому напрямі – це забезпечення безперешкодного доступу вчителів та учнів до пропонованого онлайн-контенту. Адже саме це є запорукою організації дистанційного/змішаного навчання в Україні на високому рівні», – наголосив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, МОН підтримує ініціативу Президента України щодо проведення уроків медіаграмотності в школах.

Міністерство освіти і науки України