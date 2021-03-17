МОН і МОЗ рекомендують посилити карантинні заходи в закладах освіти, - Сергій Шкарлет

Додатково до встановлених карантинних заходів, враховуючи зростання показників захворюваності та рішення регіональних комісій ТЕБ та НС, спільні МОН і МОЗ рекомендації передбачають запровадження додаткових обмежень при "жовтих" та "помаранчевих" рівнях епідемічної небезпеки. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Зокрема, пропонується переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

"Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Сергій Шкарлет.

Також він повідомив, що провівши консультації з Міністром охорони здоров’я та Головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах.

"Прошу освітян та батьків із розумінням поставитися до таких заходів. Вони вимушені і мають на меті збереження здоров'я представників педагогічних колективів, членів родин школярів, особливо тих, хто перебуває в зоні ризику захворювання", - сказав Сергій Шкарлет.

За словами Міністра освіти і науки, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні є досить напруженою.

Зазначимо, наразі для закладів освіти діють карантинні обмеження, які визначені постановою Кабінету Міністрів №104 від 17 лютого 2021 року.

Отже, забороняється:

відвідувати заклади освіти здобувачами, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш ніж 50% здобувачів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

На території регіонів, для яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім відвідування дітьми закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Міністерство освіти і науки України