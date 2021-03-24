ЗНО-2021 відбудеться у заплановані терміни

Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах. Це передбачено змінами до постанови Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236, які Кабінет Міністрів ухвалив 22 березня 2021 року.

Згідно з рішенням, під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів:

пробного ЗНО,

зовнішнього незалежного оцінювання,

вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО тощо.

Відповідно пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО-2021 буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. Крім того, 6-18 травня триватиме додатковий період реєстрації на ЗНО.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим МОН.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО у такі дати:

до 4 червня – хімія,

до 18 червня – іноземні мови,

до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

до 25 червня – українська мова, українська мова і література, історія України, біологія,

до 30 червня – географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.

Докладніше про особливості та перебіг ЗНО 2021 читайте на спеціальній сторінці сайту УЦОЯО.

Нагадаємо, учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

МОН України