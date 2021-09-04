Якісна і доступна дошкільна освіта – один із ключових пріоритетів Уряду на 2021 рік, – Сергій Шкарлет

Кабінет Міністрів визначив якісну та доступну дошкільну освіту одним із ключових пріоритетів на 2021 рік. У плані пріоритетних дій Уряду йдеться про 5 кроків щодо дошкілля, з-поміж яких – розроблення нового Закону «Про дошкільну освіту», оцінка якості дошкільної освіти за методикою ECERS-3 та нові місця у дитсадках. Відповідний документ було затверджено 24 березня.

«Якісна та доступна дошкільна освіта продовжує залишатись одним із ключових пріоритетів та напрямів роботи МОН. Цьогоріч було затверджено Базовий компонент дошкільної освіти, який є Державним стандартом дошкільної освіти, а наразі триває його впровадження. Також затверджено і зміни до Положення про заклад дошкільної освіти, яке визначає основні засади діяльності дитсадків. З-поміж планів на цей рік – розроблення та подання на розгляд Уряду нової редакції Закону України “Про дошкільну освіту”, яка, зокрема, дозволить розширити доступ дошкільнят до освіти за допомогою альтернативної моделі фінансування. У 2021 році ми маємо оцінити якість дошкільної освіти за допомогою міжнародної методики ECERS-3, щоб отримати об’єктивні дані про стан дошкілля в Україні та удосконалювати його», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

П’ять пріоритетних дій щодо дошкілля відповідно до плану:

розроблення та подання Уряду проєкту нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту»;

впровадження нового Базового компонента дошкільної освіти ;

; запровадження внутрішнього оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах дошкільної освіти на основі критеріїв якості дошкільної освіти (ECERS-3);

розроблення та впровадження професійних стандартів за професіями «Вихователь» та «Директор закладу дошкільної освіти»;

створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти.

У МОН триває розроблення нової редакції Закону «Про дошкільну освіту». Він має на меті підвищення якості дошкільної освіти та розширення доступу дітей до неї. Після його ухвалення стануть можливими різні форми здобуття дошкільної освіти, зокрема сімейна. Згідно з законом, відбудеться і впровадження академічної та фінансової свободи закладів дошкільної освіти, а також нової моделі фінансування дошкільної освіти. Проєкт буде подано до Кабміну цьогоріч.

Для підвищення якості дошкільної освіти впроваджується Базовий компонент дошкільної освіти. У березні вже було надано методичні рекомендації щодо його впровадження, затверджено Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження БКДО та стартувала серія вебінарів для підвищення кваліфікації педпрацівників. Всю інформацію про це розміщено на сайті МОН у розділі «Дошкільна освіта». Розповсюдження інформації щодо документа триватиме і надалі.

Упродовж 2021 року заплановано проведення оцінювання якості освітнього процесу в дитсадках за методикою ECERS-3. Минулоріч було підготовлено підґрунтя для цього: методику вперше переклали українською мовою, відібрали національних та регіональних експертів, а також провели серію вебінарів для педагогів, які стосувались методики. За сприятливої епідеміологічної ситуації саме оцінювання буде проведено цьогоріч, а його результати стануть основою для практичних рекомендацій щодо удосконалення системи забезпечення якості дошкільної освіти в Україні.

З-поміж пріоритетів на 2021 рік – професійні стандарти вихователя та директора закладу дошкільної освіти. Професійний стандарт необхідний для визначення мінімально необхідних вимог до змісту, кваліфікації та компетентностей фахівців вихователя та директора закладу дошкільної освіти, оновлення посадових інструкцій, програм підготовки молодих фахівців відповідних спеціальностей. Відповідно до цього стандарту відбуватиметься й підвищення кваліфікації та професійний розвиток педагогів та управлінців.

Задля забезпечення дітей якісною дошкільною освітою та зменшення черги на вступ до закладів дошкільної освіти у 2021 році заплановано створити щонайменше 7 тисяч додаткових місць для дошкільнят. Це може відбуватись шляхом відкриття нових закладів чи груп, реконструкції вже існуючих закладів, створення умов для функціонування дитсадків приватної та корпоративної форми власності, заснованої на основі державно-приватного партнерства, а також запровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти.

Зазначимо, що минулого року Уряд затвердив нову Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, якою окремим стратегічним напрямом визначено розвиток дошкільної та позашкільної освіти. Реалізацію цього напряму планують, зокрема, шляхом:

підвищення соціального статусу працівників, зокрема вихователів закладів дошкільної освіти шляхом збільшення оплати праці, моральне заохочення та підвищення престижності праці;

сприяння розвитку та розширенню мережі закладів дошкільної освіти шляхом запровадження альтернативних джерел фінансування, зокрема на засадах державно-приватного партнерства;

забезпечення закладів освіти доступом до Інтернету із швидкістю від 100 Мбіт/с та облаштування відкритих Wi-Fi зон;

створення реєстрів здобувачів освіти з використанням інтерфейсу прикладного програмування для зовнішніх інформаційних систем;

підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників;

впровадження системи електронних черг до закладів дошкільної освіти.

У стратегії виділено типи функціональних територій, на яких фокусуватиметься державна регіональна політика протягом наступного планового періоду. Реалізація стратегії відбуватиметься за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

МОН України