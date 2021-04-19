Пробне ЗНО-2021: змінено дату тестування для учасників із Києва та Миколаївщини

За рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, з урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня. На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня.

Незалежно від дати пробного ЗНО для його учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку та пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів.

Учасники, які взяли участь у пробному ЗНО 10 квітня

уже мали можливість унести свої відповіді на завдання всіх тестів (і того, на який ви зареєструвалися, і «бонусних»*) до спеціального сервісу з визначення результатів;

30 квітня отримають результат виконання тестів.

Учасники пробного ЗНО з Чернігівської області

24 квітня візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, для проходження якого зареєструвалися;

зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів;

30 квітня отримають результат виконання тестів.

Міністерство освіти і науки України