19. 04. 2021
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Пробне ЗНО-2021: змінено дату тестування для учасників із Києва та Миколаївщини

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За рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, з урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня. На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня.

Незалежно від дати пробного ЗНО для його учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку та пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів.

Учасники, які взяли участь у пробному ЗНО 10 квітня

  • уже мали можливість унести свої відповіді на завдання всіх тестів (і того, на який ви зареєструвалися, і «бонусних»*) до спеціального сервісу з визначення результатів;
  • 30 квітня отримають результат виконання тестів.

Учасники пробного ЗНО з Чернігівської області

  • 24 квітня візьмуть участь у пробному ЗНО і пройдуть тестування з того навчального предмета, для проходження якого зареєструвалися;
  • зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів;
  • 30 квітня отримають результат виконання тестів.

Міністерство освіти і науки України

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