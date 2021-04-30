Підсумкове оцінювання результатів навчання може здійснюватися дистанційно – роз’яснення МОН щодо завершення 2020/2021 н.р.

У 2020/2021 навчальному році підсумкове оцінювання результатів навчання учнів можна проводити дистанційно. Про це йдеться у листі МОН щодо завершення 2020/2021 навчального року.

Згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту», навчальний рік у школах завершується не пізніше 1 липня. Водночас структуру і тривалість навчальних року, тижня, дня, а також занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, зокрема підсумкове, може відбуватися (за потреби) з використанням технологій дистанційного навчання.

Привертаємо увагу, що наказ МОН від 1 березня 2021 року №268, вносить зміни до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу. Відповідно до змін, що набрали чинності 27 квітня 2021 року, учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, переводяться до 10-го класу цього самого закладу чи випускаються із закладу (за власною заявою у разі повноліття чи заявою одного з батьків, інших законних представників).

Учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу, отримують свідоцтво про базову середню освіту. Учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, які вони вивчали у 9-му класі, мають результати навчання високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

Вимоги до організації зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти у 2021 році та проведення конкурсів визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Наголошуємо, що під час зарахування дітей для здобуття початкової освіти забороняється проводити конкурси (будь-які заходи, спрямовані на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини), крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

Згідно з Порядком зарахування, дату початку прийому документів для зарахування визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, але строк прийому заяв не може бути меншим одного місяця.

Водночас, згідно з Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», на період карантину власник установи, організації або уповноважений орган може змінювати режим роботи, зокрема і щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, засновники закладів освіти у період карантину можуть гнучко організовувати прийом документів, зокрема дозволити подавати їх електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису. Згідно з Інструкцією з діловодства у закладах загальної середньої освіти, вхідні документи, надіслані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника та адресата.

Інформацію щодо строків прийому документів та способів їх подання необхідно оприлюднювати впродовж двох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення на вебсайтах закладів загальної середньої освіти та/або їхніх засновників.

Нагадаємо, Міністерством освіти і науки розроблено проект Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників.

Міністерство освіти і науки України