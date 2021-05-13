День Європи: Базові цінності ЄС у сфері освіти

В Україні триває інформаційна кампанія з нагоди Дня Європи. МОН втілює європейські цінності та підходи на практиці через освітні реформи.

Старт масштабної освітньої реформи за європейськими принципами і підходами відбувся після прийняття нової редакцій рамкового Закону України «Про освіту».

«Повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини, у тому числі представників національних меншин – це базові цінності, якими керується не лише Європейський Союз, а й активно реалізує Україна, зокрема через впровадження реформ у сфері освіти та науки», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Також він зазначив, що незважаючи на надзвичайно серйозні соціальні та суспільні виклики, пов’язані з пандемією, за допомогою спільних зусиль державної влади, органів місцевого самоврядування, освітян і науковців вдається долати труднощі, забезпечувати стабільне функціонування системи освіти та її неперервний розвиток.

Наразі у МОН триває розроблення нової редакції Закону «Про дошкільну освіту». Він має на меті підвищення якості дошкільної освіти та розширення доступу дітей до неї. Після його ухвалення стануть можливими різні форми здобуття дошкільної освіти, зокрема сімейна. Згідно з законом, відбудеться і впровадження академічної та фінансової свободи закладів дошкільної освіти, а також нової моделі фінансування дошкільної освіти. Проект буде подано до Кабінету Міністрів України цьогоріч.

У січні 2021 року Міністерством спільно з науковцями та педагогами розроблено й затверджено нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти, який є державним стандартом дошкільної освіти.

Сьогодні з-поміж пріоритетів МОН є впровадження реформи «Нова українська школа» у середній школі. У вересні 2020 року Уряд затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, на основі якого розроблено Типову освітню програму для 5-9 класів та розпочато розроблення модельних навчальних програм. Документи розроблено з урахуванням ключових компетентностей, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи).

Також Урядом у серпні 2020 року схвалено Концепцію розвитку STEM-освіти, реалізація якої передбачена до 2027 року. На особливому контролі МОН – забезпечення освітнього процесу національних меншин.

За ініціативи та під патронатом Першої леді України сьогодні активно впроваджується реформа шкільного харчування, яка знайшла свою підтримку в суспільстві.

«Найважливішим досягненням у 2020 році було те, що ми змогли достойно напрацювати алгоритм роботи на період дистанційного навчання. Спільними зусиллями батьків, вчителів, здобувачів освіти та громад ми впоралися з викликами, спричиненими COVID-19. Це дало поштовх на шляху до діджиталізації освіти в Україні. Спільно з партнерами продовжуємо роботу, навчаємо вчителів і створюємо нові уроки, платформи, забезпечуємо покриття Інтернетом і знаходимо кошти на технічні можливості», – наголосив Сергій Шкарлет.

МОН спільно з Мінцифри, Українським інститутом розвитку освіти (УІРО) та ГС «Освіторія» розробили та презентували національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», яка функціонує як застосунок для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів.

Для всіх учнів, вчителів та батьків працює Learning Passport – глобальна освітня онлайн-платформа від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp. Україна є однією з перших трьох країн світу, у яких він запрацював.

Для розвитку сфери професійної (професійно-технічної) освіти розпочато її модернізацію. Так, фахівці МОН спільно з народними депутатами-членами Комітету з питань освіти, науки та інновацій, іншими стейкхолдерами сфери, розпочали роботу над законопроектом «Про професійну освіту». Він має врахувати реальний стан справ та актуальні потреби у сфері. Вийти на фінальний варіант документа планується до кінця 2021 року.

Крім того, рішенням колегії МОН схвалено Стратегію розвитку професійно-технічної освіти до 2023 року. Ідеї, закладені в документі, деталізують завдання Концепції реформи «Сучасна професійно-технічна освіта» на період до 2027 року. Разом ці документи визначають чотири пріоритетні напрями реформи галузі, а саме:

створення ефективної системи управління та фінансування;

забезпечення відповідності змісту та якості професійної освіти потребам ринку праці;

розвиток партнерства у сфері;

популяризацію профосвіти.

Підтримуючи ідеї модернізації галузі, наприкінці березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти». Завдяки рішенню Президента МОН зможе прискорити модернізацію професійно-технічної освіти на національному рівні, збільшити фінансування напряму.

На виконання Указу експертами Міністерства було підготовлено проект Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки. Нині проект документа розміщено на сайті МОН для громадського обговорення.

Довідково

День Європи відзначається щорічно: 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом як річниця проголошення плану виходу Європи з післявоєнної кризи Міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом 9 травня 1950 року, відомої також як Декларація Шумана. В України свято відзначають з 2003 року у третю суботу травня.

Шість базових цінностей ЄС зафіксовані в ст. 2 Договору про Європейський Союз: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків».

Міністерство освіти і науки України