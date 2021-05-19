19. 05. 2021
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Вступ до бакалаврату 2021: відповіді на найпоширеніші запитання

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На сайті МОН оприлюднено відповіді на поширені питання щодо підготовки до вступу на базі повної загальної середньої освіти. Їх розміщено у розділі "Поширені запитання-відповіді про вступ 2021”.

“Незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року запланована у звичному режимі лише з дотриманням карантинних обмежень. Крім того, цього року розширено категорії вступників, які можуть подавати заяви в електронній формі, що відповідає сучасним викликам. Це дозволить кожному вступнику максимально комфортно здійснити необхідні кроки для того, щоб стати студентом омріяної спеціальності та бажаного вишу”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

З-поміж запитань, на які є відповіді у розділі:

  • коли та як подати документи на бакалавра;
  • сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2021 року для вступу до ЗВО;
  • що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту;
  • скільки бюджетних місць виділено на бажану спеціальність.

Зазначимо, реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2021 розпочинається 21 травня тестуванням з хімії. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам ЗНО, затвердженим МОН.

Міністерство освіти і науки України

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