Реформа системи шкільного харчування: в столичному НВК презентували оновлене меню

24 травня відбулася презентація плану заходів з реформування системи шкільного харчування та представлення оновленого меню.

Захід пройшов у столичному НВК №209 за участю Першої леді України Олени Зеленської, Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, заступника Міністра економіки Сергія Глущенка, Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислави Магалецької та шеф-кухаря, ідеолога проекту зі зміни культури харчування CultFood Євгена Клопотенка.

«Коли ми розпочинали роботу над реформою системи шкільного харчування, ми поставили собі мету – підвищити загальний середній рівень харчування в українських школах. Це комплексне завдання: від поліпшення якості, поживності страв та безпечності харчових продуктів до ресурсного забезпечення шкіл. Я хочу, щоб діти із задоволенням йшли у шкільну їдальню, а батьки були при цьому впевнені, що шкільне харчування корисне для здоров’я», – зазначила Олена Зеленська.

«Мінекономіки робить все, щоб харчування дітей в школах було безпечним, смачним і корисним. Ми переглянули вимоги до організації харчування в шкільних закладах. Тепер регулювання зазначеної сфери стало сучасним і європейським і, в той же час, більш зрозумілим. Тому впевнений, наші діти будуть отримувати задоволення від відвідування шкільних їдалень. Здорове харчування в українській школі – це важливо не тільки для дітей та їх батьків, але і для будь-якої справжньої європейської держави», – сказав заступник Міністра економіки Сергій Глущенко.

З цією метою було розроблено та затверджено:

Гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти (cutt.ly/Sb6AKGx).

Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках в закладах освіти (НАССР) (cutt.ly/ob6A0I4 ).

Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти (cutt.ly/KgPiEn4 ).

Засновник соціального проекту «Нове шкільне харчування» зі зміни культури харчування «Cult Food» Євген Клопотенко представив примірне 4-тижневе меню школяра. Учасники отримали змогу продегустувати блюда з оновленого шкільного меню разом з 4-класниками під час обіду.

Міністерство економіки України