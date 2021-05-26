Вступ-2021 для осіб з тимчасово окупованих територій: покрокова інструкція

На сайті МОН оприлюднено покрокову інструкцію для вступників, які проживали та навчалися на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, населених пунктів на лінії зіткнення. Йдеться про здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти в Україні. Інструкцію розміщено в розділі «Покрокова інструкція вступникам з тимчасово окупованих територій – 2021 рік».

«З початку АТО/ООС 8 225 дітей з тимчасово окупованих територій вступили до університетів через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Ми продовжуємо надавати право на освіту кожній дитині з непідконтрольних Україні територій. Ми хочемо, щоб молодь обирала для навчання українські заклади вищої освіти», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Цьогоріч освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» працюватимуть з 7 червня до 24 вересня.

Якщо абітурієнтові не вдалося вступити до ЗВО або ЗФПО на бюджетну форму навчання, є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджетну. Також можна вступити через ОЦ на бюджетну форму навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

У 2021 році, як і в минулих роках, у наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища вступників шифруватимуться. Є можливість вступати лише через один освітній центр (до 5 заяв) у межах квоти-2.

Більш детальна інформація – за телефоном «Урядової гарячої лінії» з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території АР Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей. У робочі дні – з 9:00 до 18:00. Тел.: (0-800-504-425).

Нагадаємо, для організації вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» затверджено новий Порядок прийому осіб, які проживають та здобули ПЗСО або БЗСО на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.

МОН України