Дуальна освіта — це формула успіху для учнів, для професійно-технічного розвитку, для економіки країни

За участю Президента України Володимира Зеленського 31 травня відкрився Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука».

Глава держави зазначив, що тема освіти є першочерговою та дуже важливою, адже вона стосується навчання, виховання й становлення наступних поколінь українців, які будуватимуть країну в майбутньому.

«Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, має визначити освіту та науку своїми стратегічними сферами. Адже розвиток демократичного, успішного, активного суспільства, розвиток будь-яких сфер — чи то безпека й оборона, завжди актуальна економіка, медицина, промисловість, ІТ чи агро — все це неможливо без добре освічених, ерудованих, креативних наших громадян», — наголосив Президент України.

Під час форуму Глава держави підписав Указ про створення Президентського університету, який готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних та біотехнологій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку підкреслив, що Україна є третьою країною в Європі за часткою ВВП на освіту у 2021 році — 6,5%.

«Це демонструє нашу відповідальність і розуміння, що таке людський капітал, яка його роль в економіці, у розвитку й у майбутньому нашої країни», — зазначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, важливим фактором розвитку освіти в Україні є сучасна освітня інфраструктура, й ініціатива Президента «Велике будівництво» забезпечує її створення.

«За минулий і за цей рік збудовано сотні шкіл і садочків, які створюють якісну сучасну інфраструктуру для освіти», — підкреслив Денис Шмигаль.

Також очільник Уряду відзначив, що до кінця року понад 3 тисячі населених пунктів, зокрема заклади освіти, отримають доступ до високошвидкісного інтернету, що є важливим у контексті доступу учнів до сучасних технологій.

«Розроблені на сьогодні системи й курси дистанційної освіти також дають змогу дітям незалежно від рівня достатку родини отримати доступ до якісної освіти. А спільна програма зі Світовим банком на 200 млн доларів має створити мотивацію навчатися не лише дітям, але й вчителям. Ми будемо вкладати понад 1 млрд грн у придбання техніки для закладів освіти», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як наголосив Денис Шмигаль, дуальна освіта як елемент державно-приватного партнерства в освітній галузі надзвичайно добре себе зарекомендувала.

«На сьогодні очевидно, що дуальна освіта — це майбутнє, оскільки ми хочемо, щоб діти отримували не лише теорію, але виходили й практично підготовленими. Саме тому елемент дуальної освіти, особливо в інформаційно-технічній сфері критично необхідний. І співпраця освітян з бізнесом та державою — це формула успіху для учнів, для професійно-технічного розвитку, для економіки», — наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль відзначив, що підписаний Главою держави Указ про створення Президентського університету підкреслює, що не лише в професійно-технічній освіті, але й у вищій освіті Україна прагне надати студентам високу якість навчання.

«Сотні й тисячі студентів у подальшому зможуть отримувати якісну базову освіту як у теорії, так і на практиці. Вони не будуть перейматися за своє майбутнє робоче місце, бо в 90% випадків вони знатимуть, куди підуть працювати: або на державну службу, або в приватну високотехнологічну компанію, або в наукову установу», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що ініціатива Президента є надважливою і висловив впевненість, що найближчим часом усі побачать результати її реалізації.

За інформацією Департаменту комунікацій Секретаріату КМУ