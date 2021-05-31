Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука»: Сергій Шкарлет презентував концепцію Президентського університету

Сьогодні, 31 травня 2021 року, розпочався Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука» за участю Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Захід триватиме в Києві до 2 червня.

Президент України Володимир Зеленський під час участі у форумі підписав Указ № 217/2021 «Питання проекту «Президентський університет».

Документ дає старт ініційованому Володимиром Зеленським проєкту Президентського університету, який має стати сучасним інноваційним освітнім та науковим центром, що, зокрема, забезпечить підготовку лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів сучасного мінливого світу.

«Це – заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього, який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках – напрямках сьогодення і завтрашніх викликів», – розповів Володимир Зеленський під час підписання указу.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет презентував наповнюваність Президентського університету.

«Це не лише про освітній процес – це стратегічна візія того, що ми маємо закладати в сучасну освіту, науку, інновації та розвиток суспільства. Президент в основу розвитку всього поклав наймогутнішу зброю, яка здатна змінити світ – це освіта. Українська освіта потребує певних інституціональних, фахових, кадрових та інших змін. Тому Президентом України та його командою було поставлено завдання створити новий майданчик змін у сфері вищої освіти. Ним і є Президентський університет», – зазначив Сергій Шкарлет.

Президентський університет – це інноваційний заклад вищої освіти, випускники якого володітимуть якісними прикладними знаннями, лідерськими навичками. Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.

За словами Міністра, в Україні починають формуватися професії, які створять нову хвилю інновацій.

«Студенти мають повертати набуті знання в суспільство й творити нову хвилю інновацій стартапів. Освітній простір буде базуватися на напрямах і спеціальностях, які є професіями майбутнього або створюють шосту хвилю технологічного устрою. Процес формується виключно на засадах сучасного наукового освітнього простору. І знання провертаються з теорії одразу в практику», – підкреслив Сергій Шкарлет.

В основі Президентського університету закладено три «П»:

Personality (індивiдуальнiсть);

Profession (професіоналізм);

Progress (здатність до стратегічного розвитку).

На основі цих складників базуються вступні тестування й формування знань щодо розроблення проєкту кожної особистості, розвиток професійних навичок і вступні внутрішні та міжнародні стажування, а також формування фінального тестування і завдань на проєктне дослідження.

«У цій Концепції в розвиток кожного елементів особистості ми вкладаємо мотиваційне лідерство, психологічний розвиток, комунікації, баланс між теорією і практикою, командне лідерство, знання виробничих та бізнес процесів, а також здатність кожного випускника й кожного викладача в освітньому процесі до проведення досліджень, розроблення інновацій, стратегій та управління всіма ризиками, пов’язаними з освітою», – зазначив Сергій Шкарлет.

Освітні напрями, які вкладені в освітній процес Президентського університету:

інформаційні технології,

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

енергетичні технології;

глобалізація та міжнародні комунікації.

Розвиток особистості базується на ключових темах:

компетентність (технічна і поведінкова);

комунікативні навички;

професійні навички;

мотивація до розвитку (наставництво).

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

Організація освітнього процесу передбачається за всіма напрямами: бакалавр, магістр, МВА, МВІ, PHD.

Окрім того, Міністр Сергій Шкарлет розповів і про особливості університету для студентів та викладачів: соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.

До викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання (ключовий принцип: 30% теорії та 70% практики). Також до навчального процесу будуть залучені іноземні викладачі та експерти.

Держава та партнери університету гарантуватимуть студентам національне та міжнародне стажування. Буде передбачено можливість компенсації вартості навчання з боку роботодавця.

Університет, держава та партнерський бізнес забезпечать студентам реалізацію власних наукових розробок та їх подальшу комерціалізацію.

Міністр Сергій Шкарлет подякував Президенту України Володимиру Зеленському за підтримку сфери освіти та науки в державі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відкрив Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука».

МОН України