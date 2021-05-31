Марина Лазебна: Пенсійні накопичення зменшать залежність людей старшого віку від волі політиків

Про запровадження обов’язкових пенсійних накопичень Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла на одному з телеканалів.

За її словами, в останньому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) досліджуються 77 країн, в яких є накопичувальні пенсійні системи. У восьми з них власні накопичення людей у пенсійних фондах перевищують за розмірами річний ВВП країни. А Україна на цій мапі ділить останнє місце з Пакистаном. «Пенсійних накопичень у наших громадян менше однієї десятої відсотка ВВП. Так сталось тому, що протягом 16 років політики в нашій країні змагаються, хто голосніше вигукне, що не дасть шахраям вкрасти гроші людей. Під цими гаслами завертають усі спроби побудувати нормальну систему пенсійних накопичень. Замість того, щоб сісти, попрацювати та зробити краще. Це була б політична відповідальність замість популізму. Увесь світ розуміє, що через демографічні зміни лише за рахунок внесків працюючих вже ніколи не буде можливості дати гідні пенсії пенсіонерам, потрібні системи пенсійного накопичення. Вони всі дуже різні за побудовою, враховують місцеві особливості розвитку економіки та, навіть, менталітету. Але мають на меті одне – зменшити залежність людей поважного віку від волі політиків, можливостей державного бюджету, зробити пенсійні накопичення власністю людини, за рахунок якої вона зможе забезпечити собі краще майбутнє. Важливо, що пенсійні накопичення інвестуються в економіку, що сприяє економічному зростанню та збільшенню кількості робочих місць, що, зрештою, збільшує фінансові можливості солідарної пенсійної системи», - сказала Міністр.

Марина Лазебна розповіла, що протягом року Уряд спільно з НКЦПФР, НБУ, Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Офісом Президента, Офісом простих рішень та результатів, консультуючись з міжнародними партнерами, напрацював законопроект, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень, яка б могла запрацювати в наших, безумовно, непростих реаліях. Але кращих у нас немає. А проблема є. І її необхідно вирішувати.

Передбачається, що участь у системі братимуть офіційно працюючі люди, застраховані особи, в тому числі особи, які отримують різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до осягнення 3 років або доглядають непрацездатних родичів, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші).

Фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства братимуть участь на добровільній основі.

За словами Міністра, є чітка позиція Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що при запровадженні системи податки ні на бізнес, ні на людей не зростуть.

Передбачається, що роботодавці сплачуватимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ, а працівники – 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО.

Фактично, пропонується частину податків, які сплачуються зараз, передати у власність людині.

Також обговорюється можливість на старті зробити внески, коли 1% роботодавець сплачуватиме людині за рахунок зниження ЄСВ, а ще 1% держава напряму сплачуватиме на рахунок людини з бюджету.

Людина сама обиратиме пенсійний фонд або банк, в якому хоче зберігати свої накопичення, але не з усіх, а лише з тих, яких попередньо додатково перевірять регулятори – НКЦПФР та НБУ – за цілим рядом критеріїв, та до щоденної діяльності яких виписані підвищені вимоги.

Обрати фонд або банк людина зможе через «єдине вікно» на базі Єдиного соціального реєстру у будь-який зручний спосіб: за допомогою мобільного застосунку чи в особистому кабінеті веб-порталу, через ЦНАП, веб-портал «Дія» чи під час особистого звернення.

Учасник у щоденному режимі зможе контролювати стан своїх пенсійних накопичень на індивідуальному пенсійному рахунку, у будь-який час перевести свої пенсійні кошти до іншого фонду або банку без жодних штрафних санкцій, а в окремих випадках – скористатись пенсійними накопиченнями до досягнення пенсійного віку. Наприклад, у разі критичного захворювання учасника чи членів його сім’ї, настання інвалідності. Також достроково можна забрати кошти при виїзді на постійне місце проживання за кордон.

При досягненні пенсійного віку людина зможе обрати собі вид пенсійної виплати з декількох видів довічних виплат, виплат на встановлений строк.

У разі смерті учасника пенсійні кошти отримають його спадкоємці, як і будь-яке інше майно.

Міністерство соціальної політики України