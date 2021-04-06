МОН відкрите до співпраці з місцевою владою щодо передачі закладів профтехосвіти у власність територіальних громад,

МОН не створює штучних перешкод у передачі закладів професійної освіти на місцевий рівень. Навпаки, Міністерство робить все можливе, щоб прискорити цей процес. На цьому наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові у Хмельницькому 3 червня 2021 року.

«Зараз в Україні працює 708 закладів професійної освіти. Процеси передачі розпочалися ще у 2016 році та стосуються 635 закладів. При цьому пакети документів до МОН подали менше половини з них (понад 280). Решта просто не має необхідних документів на будівлі та споруди або кадастрових номерів на землю, де розміщується це майно. Стратегічними документами МОН передбачається передача управління та фінансування закладів професійної освіти на місцевий рівень. Отже, маючи чітко визначене завдання, я не даватиму оцінок попереднім управлінцям, а лише констатую, що в питаннях держмайна закладів освіти потрібно навести лад. Зараз там повний хаос», – зазначив Міністр.

Указом Президента №130/2021 Кабінету Міністрів України доручено опрацювати питання щодо передачі державних закладів професійної освіти в комунальну власність, забезпечення видатків на оформлення відповідних правовстановлюючих документів.

«Тож ми опрацювали та надіслали відповідні зауваження й рекомендації 12 областям. Найближчими днями опрацюємо з рештою областей. Це непроста робота. Механізм підготовки документів на передачу майна розміщено на сайті МОН. Ми відкриті до співпраці з місцевою владою в цьому питанні, наші дії самі говорять про це», – підкреслив Сергій Шкарлет.

Міністр також розповів, що у середу на засіданні Уряду було прийнято розпорядження про передачу низки закладів профтехосвіти з державної власності у власність територіальних громад. Ідеться про Донецьку, Дніпропетровську, Волинську області та м. Київ. Водночас до Мінекономіки вже надіслано 50 пакетів документів для підготовки проектів рішень Кабміну.

«Готовий до діалогу з головами облдержадміністрацій та мерами міст щодо передачі закладів профтехосвіти на місцевий рівень. Зокрема, пілотуємо передачу профтехів у комунальну власність міст із мером Тернополя, запросили долучитися й місто Дніпро», – зазначив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, про ключові напрями впровадження реформи професійної освіти розповів Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у другий день Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Освіта і наука», 1 червня 2021 року.

МОН України