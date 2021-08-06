МОН: Основа якісного навчання для дітей з особливими освітніми потребами – це право мати вибір

Розвиток інклюзивного навчання є одним із пріоритетних напрямів діяльності МОН і тому Міністерство системно працює над створенням нових можливостей для дітей з особливими освітніми потребами. Про це наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет на другий день Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука».

МОН стоїть на засадах формування безперешкодного освітнього середовища, як це визначено Законом України «Про освіту» та Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Крім того, команда МОН працює над проектом Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2021–2031 роки, головною метою якої є забезпечення доступу кожної особи до якісної освіти з урахуванням її можливостей, потреб та задля розвитку її потенціалу.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» особи з особливими освітніми потребами гарантовано мають право на освіту.

Батьки здобувачів освіти мають гарантоване право обирати заклад освіти (інклюзивні класи в ЗЗСО, наближених до місця проживання, або спеціальний заклад освіти), освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти, виключно в інтересах самих дітей.

Як зауважив Міністр, чутливою є тема спеціальної освіти. Тут неприйнятні жодні маніпуляції, які часом мають місце. А будь-які адміністративні рішення місцевих органів з цих питань потребують виваженості й орієнтування насамперед на інтереси дітей.

«Наприклад, Закарпатська область закрила всі заклади такого типу. Такого не може бути. Батьки здобувачів освіти мають право вибору вчити дітей у звичайній школі, в інклюзивних класах чи в спеціальній школі, де працюють висококваліфіковані спеціалісти, які спроможні надати дитині високоспеціалізовані освітні послуги. Основа забезпечення якісного навчання для дітей з особливими освітніми потребами – це право мати вибір. Саме така позиція МОН», – наголосив Сергій Шкарлет.

Наразі МОН переглядає підходи до організації надання спеціальної та інклюзивної освіти дітям з ООП. Серед пріоритетів – розвиток інклюзивної освіти. Додамо, що станом на 2020/2021 н.р. інклюзивні класи були організовані в 43% шкіл. Кількість класів становила понад 18 тисяч, де навчається понад 25 тисяч учнів з особливими освітніми потребами.

МОН України