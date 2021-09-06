Працюючим пенсіонерам проведено перерахунок пенсій

Органами Пенсійного фонду України проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1 квартал 2021 року. Відповідно, у червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень та травень.

Перерахунок проведено особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше як 24 місяці та вони в цей час працювали. Страховий стаж, який набуто за цей період, враховано при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу та мали більшу заробітну плату – пенсію обчислено з урахуванням збільшеної заробітної плати.

Всього збільшено пенсії у 313 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн.

Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без звернення пенсіонерів до Пенсійного фонду.

Міністерство соцiальної політики України