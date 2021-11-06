Оприлюднено рейтинг найкращих університетів світу

Вісім українських закладів вищої освіти представлені в рейтингу QS World University Rankings 2022. Цьогорічний рейтинг університетів – найбільший за весь час існування дослідження, до нього увійшли 1300 закладів вищої освіти.

Найвищу позицію в рейтингу серед українських ЗВО, за результатами цьогорічного дослідження, посідає Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (511-520 позиція). Інші вітчизняні університети, що взяли участь у дослідженні, посідають такі позиції в рейтингу:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601-650 позиція;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 651-700 позиція;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 701-750 позиція;

Сумський державний університет – 701-750 позиція;

Національний університет «Львівська політехніка» – 801-1000 позиція;

Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 1001-1200 позиція;

Львівський національний університет імені Івана Франка, який вперше увійшов до рейтингу, – 1001-1200 позиція.

Найвищу позицію в рейтингу вже десятий рік поспіль посідає Массачусетський технологічний інститут.

Довідково.

QS World University Rankings – рейтинг університетів світу, що був започаткований у 2004 році, перетворився в авторитетний інструмент порівняльних даних про ефективність університетів.

МОН України