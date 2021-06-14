Вступ-2021: наступні серії відеороз’яснень для вступників та їхніх батьків

Міністерство освіти і науки України продовжує публікувати серію відеороз’яснень з найбільш поширених питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків.

Ролики розроблені МОН спільно з Державним підприємство «Інфоресурс».

Третя серія – про конкурсну пропозицію (це пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певну освітню програму).

Згідно з Умовами прийому існує декілька типів конкурсних пропозицій. Якщо заяву подано на Відкриту конкурсну пропозицію, конкурс за конкретною спеціальністю (чи групою спеціальностей) проводиться одночасно серед вступників країни в усіх закладах вищої освіти, де є обрана спеціальність.

Наступна серія – про конкурсний бал. Комплексна оцінка досягнень вступника розраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001.

Для вступу на бакалавра чи наскрізного магістра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) конкурсний бал розраховується за формулою: КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ, де:

П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – другого) предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, розрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.

Відеоролики доступні на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2021» та на офіційному YouTube-каналі Міністерства. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,6 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,01; К6 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Відеороз’яснення також будуть супроводжуватись відповідними інфографіками, які відображатимуть основні етапи вступної кампанії. Вони будуть розміщені в розділі «Вступна кампанія 2021» на офіційному сайті МОН та поширені в соцмережах та засобах масової інформації.

Нагадаємо, перша серія відеороз’яснень про подання заяв через електронну систему, друга – про безпосередній вибір майбутньої спеціальності через електронні сервіси.

Міністерство освіти і науки України