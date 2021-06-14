Щодо ситуації зі створення окупаційною владою перешкод для осіб, які хочуть навчатися в закладах освіти України

Цього року, як і минулого, до освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі.

Міністерство освіти і науки України засуджує дії окупаційної влади і наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти для реалізації свого права на здобуття освіти.

Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм. Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону.

Міністерство освіти і науки України звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», і надати роз’яснення.

Додатково роз’яснюємо, що вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до ЗВО для вступу через освітні центри. У вступників, як правило, відсутні документи, що унеможливлює подання заяв електронними засобами зв’язку. На сьогодні в Україні не існує надійного та дієвого механізму дистанційного вступу громадян з тимчасово окупованих територій в аспекті забезпечення належної початкової ідентифікації таких вступників, забезпечення захисту їх персональних даних та подальшої їх аутентифікації при проведенні вступних випробувань, дотримання принципу рівності прав усіх вступників при проведенні конкурсного відбору.

Просимо інформувати про проблеми, які виникають в осіб з ТОТ при намаганні вступити до закладів освіти України, на номери освітніх центрів «Донбас-Україна» або «Крим-Україна» (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах Міністерства освіти і науки України, Доступна освіта), гарячої лінії Урядового контактного центру 0-800-504-425 або каналів мобільного зв’язку: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram); +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху (Viber, Whatsapp, Telegram). Послуги зв’язку є безкоштовними.

Зі свого боку, МОН у межах компетенції вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити можливість громадянам з окупованих територій вступати до закладів освіти України.

Також Міністерством освіти і науки України буде розглянуте питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення.

Нагадаємо, цьогоріч освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня.

МОН України