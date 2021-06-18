Уряд затвердив Положення про Реєстр кваліфікацій

Кабінет Міністрів затвердив Положення про Реєстр кваліфікацій – відповідне рішення ухвалено сьогодні, 16 червня 2021 року.

Мета рішення – врегулювати порядок створення і ведення Реєстру кваліфікацій для задоволення потреб юридичних і фізичних осіб, роботодавців, органів влади в оперативному отриманні відомостей про кваліфікації, способи набуття і присвоєння кваліфікації.

"В Україні активно розвивається сфера кваліфікацій, постійно розробляються та затверджуються професійні стандарти, обговорюється процес створення мережі кваліфікаційних центрів та порядку їх акредитації, активно розвивається напрям визнання неформальної та інформальної освіти. Наразі інформація у сфері кваліфікацій потребує систематизації та створення єдиної бази даних, яка дозволить її впорядкувати та використовувати при розробці нових кваліфікацій, професійних стандартів, в питаннях визнання результатів неформального та інформального навчання тощо", – зазначив заступник Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Згідно з Положенням, Реєстр кваліфікацій – це автоматизована система збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації про кваліфікації, а також про присвоєні/підтверджені професійні кваліфікації, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації кваліфікаційних центрів, іншої інформації.

Основними завданнями Реєстру є забезпечення:

доступності інформації про кваліфікації;

інформування фізичних і юридичних осіб про видані документи про професійні кваліфікації;

проведення моніторингу розвитку Національної системи кваліфікацій;

достовірності виданих документів про професійну кваліфікацію;

інших потреб у сфері кваліфікацій.

Розпорядником Реєстру від імені держави є Національне агентство кваліфікацій.

МОН України