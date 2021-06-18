Презентовано перший україномовний мобільний застосунок для розвитку мовлення

Вчора, 17 червня 2021 року, за участю заступника Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артура Селецького відбулась презентація першого україномовного застосунку для розвитку мовлення.

«Ініціатори проєкту продемонстрували, яким чином можна використовувати технології для розвитку й відновлення мовлення, соціалізації та реабілітації людей з розладами аутиcтичного спектра після перенесених хвороб, коли вербальна комунікація не може відбуватися. Мобільний застосунок Digital Inclusion відкриває нові горизонти для розвитку, відновлення мовлення, соціалізації та реабілітації дітей та дорослих аутистичного спектра, після інсульту або в інших ситуаціях протягом життя. Також цей додаток – чудовий результат соціального партнерства», – зазначив Артур Селецький.

Мобільний застосунок розроблено у межах проєкту «Цифрова інклюзія» ТОВ «Хуавей Україна» за підтримки Міністерства освіти і науки України у співпраці з ГО «Здорове суспільство» та «ДивоГра» за участі VRGSoft.

Мета проєкту – залучення всього суспільства у використання технологій для розвитку або відновлення мовлення, соціалізацію та реабілітацію дітей та дорослих із розладами аутистичного спектра, після інсульту або в інших ситуаціях протягом життя, коли вербальна комунікація неможлива. Мобільний застосунок можна завантажити на смартфони та планшети, а вебверсією можна користуватися на комп’ютерах.

Особливості мобільного застосунку:

багатофункціональність: розвиток мовлення та творчого мислення;

популяризація культурної спадщини.

За словами менеджера зі зв’язків із громадськістю Хуавей Україна Аліни Севастюк, мобільний застосунок унікальний, бо поєднує розширення можливостей комунікації людей з їхнім творчим розвитком.

«Це перший україномовний додаток для розвитку навичок комунікації, реабілітації мовлення, а також розвитку творчого мислення. У цьому можуть допомогти розділи “Слова” (універсальний словник із зображеннями та аудіосупроводом) та “Мої набори” (індивідуальний словник із зображеннями та аудіосупроводом, який можна розширити самостійно). Також у мобільному додатку є розділ, пов’язаний із творчістю, завдяки якому відбувається популяризація культурної спадщини та сучасного мистецтва з використанням технологій. Ми хочемо зробити цю програму доступною для всіх – як в освітній сфері, так і в щоденному житті», – зазначила Аліна Севастюк.

Завдяки творчим завданням різного рівня складності в розділі «Творчість» у мобільному додатку можна буде розвивати таланти людей будь-якого віку, поширювати приклади культурної спадщини в цифрову добу та поділитися своїм творчим результатом через месенджери та соціальні мережі. Свої роботи для створення різнокольорових композицій у петриківському та самчиківському стилі надала художниця Оксана Лупич. Також у колекції в розділі «Творчість» представлено трипільські орнаменти, які є символічним зв’язком поколінь творців у такі різні історичні та технологічні часи.

Як наголосила засновниця і керівниця соціального підприємства «ДивоГра», учасниця соціального партнерства зі створення мобільного додатку Digital Inclusion Ганна Усатенко, використання додатку набагато ширше, не лише для людей аутистичного спектра й з мовленнєвими порушеннями.

«Родина таких людей, а також ті, хто надає послуги людям з мовленнєвими порушеннями, також мають інструмент для того, щоб зрозуміти потреби людей з інвалідністю бути почутими. Крім того, цей додаток може використовуватись, щоб асистувати комунікації. Уявіть, що ви зустрічаєте гостя з іншої країни і він загубився. Він може відкрити у додатку картинки й вибрати свої потреби. Те саме стосується людей, які не мають мовленнєвних порушень, але в яких сів голос, або які внаслідок травми не можуть говорити. Тобто завдяки цьому додатку ми реалізуємо дуже широкий спектр базових потреб», – сказала Ганна Усатенко.

Історик, експерт-мистецтвознавець, виконавчий директор ініціативної групи з підготовки номінації ЮНЕСКО «Кукутень-Трипілля-Аріушд» Марія Моторжина звернула увагу на важливу культурну компоненту застосунку, завдяки чому культурна спадщина стане доступною для всіх.

«Завдяки застосунку “Digital inclusion” культурна спадщина заговорила мовою, яка доступна не лише вузькому колу науковців і людям, що можуть відвідати відповідні установи або пам’ятки», – зазначила Марія Моторжина.

Ініціатори презентації позиціонували мобільний застосунок Digital Inclusion як альтернативну і додаткову комунікацію, коли вербальна комунікація неможлива, зокрема у дітей з аутизмом та людей після інсульту і травм, а також для розвитку мовлення та творчого мислення.

Нагадаємо, для освітян вийшла збірка запитань та відповідей про вакцинацію проти COVID-19.

МОН України