МОН та Держприкордонслужба сприятимуть вступникам з тимчасово окупованої території під час перетину кордону

Адміністрація Державної прикордонної служби України рекомендувала органам охорони державного кордону під час прийняття рішень у справах про адміністративні правопорушення розглядати мету в’їзду на підконтрольну територію для вступу до закладів освіти та супровід вступника (за наявності документального підтвердження) як обставину, що відповідно до статті 22 КУпАП визначає малозначність вчиненого адміністративного правопорушення та може звільнити особу від адміністративної відповідальності. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як зазначено в листі ДПС України, документальним підтвердженням мети в’їзду для вступу до закладів освіти та супроводу вступника, крім іншого, може бути Запрошення на участь у державній підсумковій атестації та/або випробуваннях для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».

«Хочу висловити вдячність ДПС України за сприяння процесу надання освітніх послуг для осіб з тимчасово окупованої території та забезпечення реалізації ними гарантованого Конституцією України права на освіту», – зазначив Сергій Шкарлет.

Як повідомлялося раніше, цього року, як і минулого, до освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі.

Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм, за що чинним законодавством України передбачено певну адміністративну відповідальність.

Напередодні МОН звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», і надати роз’яснення.

Цьогоріч освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня. Вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до ЗВО для вступу через освітні центри.

Нагадаємо, на сайті МОН, у рубриці «Жителям Донбасу та Криму», розміщено інформацію щодо порядку прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, до закладів вищої освіти України.

МОН України