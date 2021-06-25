29 червня стартує додаткова сесія ЗНО-2021

У вівторок, 29 червня, тестуванням з хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021. Вона проходитиме з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

Результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.

На тестуваннях варто мати із собою:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

МОН, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа. Просимо також батьків і вчителів, які супроводжують учасників тестування, пам’ятати про правила соціального дистанціювання й дотримуватися їх.

Нагадаємо, 15 червня тестуванням з географії завершилась основна сесія ЗНО-2021. Вона розпочалась 21 травня тестуванням з хімії та проходила з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Міністерство освіти і науки України