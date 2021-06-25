25. 06. 2021
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29 червня стартує додаткова сесія ЗНО-2021

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У вівторок, 29 червня, тестуванням з хімії розпочинається додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021. Вона проходитиме з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Додаткова сесія проводиться щороку для осіб, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме за таким графіком:

  • 29 червня – хімія;
  • 1 липня – англійська мова;
  • 2 липня – німецька мова;
  • 5 липня – іспанська мова;
  • 6 липня – французька мова;
  • 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня – фізика;
  • 9 липня – українська мова, українська мова і література;
  • 12 липня – історія України;
  • 13 липня – біологія;
  • 14 липня – географія.

Результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.

На тестуваннях варто мати із собою:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту, які учасник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

МОН, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа. Просимо також батьків і вчителів, які супроводжують учасників тестування, пам’ятати про правила соціального дистанціювання й дотримуватися їх.

Нагадаємо, 15 червня тестуванням з географії завершилась основна сесія ЗНО-2021. Вона розпочалась 21 травня тестуванням з хімії та проходила з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

Міністерство освіти і науки України

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