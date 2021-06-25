Сьогодні, 24 червня 2021 року, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет презентував структуру Національного технопарку з підвищення якості освіти, в якому передбачатимуться 7 хабів та сервісні центри. Презентація нового проєкту відбулася під час Всеукраїнської стратегічної сесії «Освіта України – 30. Національний технопарк з підвищення якості освіти» в м. Харків.

З метою посилення інтеграції освіти, науки та бізнесу для надання якісних освітніх послуг у структурі технопарку планується створити 7 хабів:

Hub Освітніх high-tech (STEM, інкубатор);

Hub Сервісний дизайн освітніх технологій;

Інтелектуальна платформа TeachHub;

Hub Освіта для мене – школа для всіх #Education for me – School for everyone;

Hub Відкрите партнерство Open Partnership;

Hub Освіта. Наука. Особистість. Education. Science. Personality;

Hub Інноваційний менеджмент Innovative Management.

Така структура технопарку дозволить забезпечити підвищення якості освіти, її відповідність сучасним вимогам громади та ринку праці.

«Запровадження представленої моделі має гарантувати входження України до держав із потужними освітніми системами та стане передумовою зростання економічного потенціалу нашої держави. Задля реалізації цієї мети пропонуємо об’єднатися в технопарк топменеджерам освіти, науковцям, ректорам університетів, директорам педагогічних коледжів, шкіл, позашкільних закладів освіти, батькам здобувачів освіти, бізнесу, нашим партнерам і всім охочим. Будемо вдячні за ідеї, пропозиції, готовність ділитися досвідом», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Керівникам департаментів освіти і науки, закладів вищої і післядипломної освіти, громадам Міністр запропонував розглянути питання відкриття сервісних центрів технопарку, які, як і сам технопарк, можуть існувати у віртуальному або в реальному просторі та часі.

Сервісні центри технопарку задовольнятимуть інтереси та потреби всіх учасників освітнього процесу:

здобувачів освіти – у забезпеченні конкурентоспроможності та успішності в житті;

батьків – у впевненості за майбутнє своїх дітей;

освітян і науковців – у появі нових стимулів та отриманні високих результатів своєї праці;

роботодавців і бізнес-структур – в отриманні висококваліфікованих фахівців, здатних суттєво підвищити економічний стан своєї країни.

Сергій Шкарлет додав, що винесена на обговорення модель технопарку потребує нових ідей. Також висловив вдячність усім, хто підтримує реформи, та запросив до співпраці охочих.

«Головною метою сьогоднішньої стратегічної сесії є обмін думками та конструювання дорожньої карти діяльності технопарку. Розумію, це завдання потребує переосмислення, подальших обговорень у регіонах. Рекомендуємо провести подібні стратегічні сесії на місцях, напрацювати пропозиції», – підсумував Міністр.

Міністерство освіти і науки України