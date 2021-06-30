Консультативна підтримка вступної кампанії 2021

29 червня відбулась пресконференція на тему «Перші підсумки ЗНО та умови вступної кампанії 2021 року» за участю Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

«Консультативна підтримка всіх етапів вступної кампанії 2021 року – важлива складова щодо організації та проведення вступу до закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти. МОН постійно інформує здобувачів освіти та їхніх батьків про етапи вступної кампанії, відповідає на запитання тощо. Команда Міністерства відкрита до співпраці та продовжує проводити комунікаційну кампанію», – зазначив Сергій Шкарлет.

На сайті МОН оприлюднено відповіді на запитання щодо вступної кампанії. Їх розміщено в розділі «Поширені запитання-відповіді про вступ 2021».

Також розроблено серію відеороз’яснень щодо етапів та новацій Вступу-2021.

Відеоролики доступні на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2021» та на офіційному YouTube-каналі Міністерства.

Відеороз’яснення також супроводжуються відповідними інфографіками, які відображають основні етапи вступної кампанії. Вони розміщені в розділі «Вступна кампанія 2021» на офіційному сайті МОН та поширені в соцмережах та засобах масової інформації.

«Для забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року в закладах вищої освіти, організації особистого прийому громадян, їх консультування сьогодні розпочала роботу гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» 0 (800) 50 45 70 (пн-чт: 09.00-17.00, пт. 09.00-16.00). Вона працюватиме до 13 серпня», – наголосив Міністр.

У зазначені терміни прийом звернень громадян буде також здійснюватися за адресою електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , а також на сайті МОН працює чатбот. Отримати консультацію через сервіс можна з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.

Особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16. к. 401. Уся інша контактна інформація на офіційному сайті МОН та в соціальних мережах.

У робочі дні – з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 17:00 – працює гаряча лінія 0-800-504-425 для вступників з тимчасово окупованих територій.

Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.

Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв’язку (+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.Технічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв здійснює державне підприємство «Інфоресурс».

Нагадаємо, про новації та терміни вступної кампанії 2021 року розповів Сергій Шкарлет під час пресконференції.

МОН України