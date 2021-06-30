Сертифікати ЗНО яких років є дійсними під час вступної кампанії 2021 року – відеороз'яснення МОН

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання яких років є дійсними під час вступної кампанії 2021 року – наступна серія відеороз'яснення МОН з найбільш поширених питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків.

Цьогоріч дійсними є сертифікати 2018, 2019, 2020, 2021 років. Вступники можуть подавати сертифікати ЗНО, комбінуючи їх за власним вибором.

Від вступників до магістратури прийматимуться результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років, результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.

Зазначимо, відеороз’яснення також супроводжуються відповідними інфографіками, які відображають основні етапи вступної кампанії. Вони розміщені в розділі «Вступна кампанія 2021» на офіційному сайті МОН та поширюються в соцмережах і засобах масової інформації.

Нагадаємо, про новації та терміни вступної кампанії 2021 року розповів Сергій Шкарлет під час пресконференції.

МОН України