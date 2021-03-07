Вступ-2021: за добу створено понад 38 тисяч електронних кабінетів

За першу добу вступники створили понад 38 тисяч електронних кабінетів. Незважаючи на значне навантаження у зв’язку з масовим відвідуванням у перший день реєстрації, сайт vstup.edbo.gov.ua функціонує у звичному режимі. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

З 09:00 1 липня до 09:00 2 липня активовано 38 тисяч 315 кабінетів. Зазначимо, що активувати кабінет потрібно впродовж доби. Якщо цього не буде зроблено, то вступникові потрібно буде реєструвати кабінет заново.

«Цього року розширено перелік категорій вступників, які можуть подавати заяви в електронній формі. Тобто вступники до закладів фахової передвищої або вищої освіти можуть створити електронний кабінет на основі повної загальної середньої освіти, диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра та диплома бакалавра, спеціаліста, магістра. Для реєстрації кабінету потрібен хоча б один сертифікат ЗНО (або ЄВІ/ЄФВВ)», – зазначив Сергій Шкарлет.

Електронні кабінети вступників працюватимуть до 30 вересня, але зареєструвати кабінет та завантажити необхідні документи потрібно в терміни, встановлені Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти та Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Нагадаємо, для допомоги вступникам до 13 серпня працює гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» за номером: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт: 09:00-17:00, пт.: 09:00-16:00).

На сайті МОН оприлюднено відповіді на запитання щодо вступної кампанії. Їх розміщено в розділі «Поширені запитання-відповіді про вступ 2021».

Також розроблено серію відеороз’яснень щодо етапів та новацій Вступу-2021.

Відеоролики доступні на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2021» та на офіційному YouTube-каналі Міністерства.

Відеороз’яснення також супроводжуються відповідними інфографіками, які відображають основні етапи вступної кампанії.

МОН України