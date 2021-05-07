За перші дні вступної кампанії створено понад 92 тисячі електронних кабінетів

З 1 липня триває реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів фахової передвищої та вищої освіти. За даними державного підпртємства «Інфоресурс», станом на 9:00 5 липня уже створено понад 92 тисячі кабінетів. Сайт vstup.edbo.gov.ua функціонує у звичному режимі.

На основі повної загальної середньої освіти активовано 87 тисяч 243 кабінети.

На основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра активовано 146 кабінетів.

Також на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра вступники активували 4 тисячі 715 кабінетів.

Зазначимо, що активувати кабінет потрібно впродовж години. Якщо цього не буде зроблено, то вступникові потрібно буде реєструвати кабінет знову.

Нагадаємо, для допомоги вступникам до 13 серпня працює гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» за номером: 0 (800) 50-45-70 (пн-чт: 09.00-17.00, пт.: 09.00-16.00).

На сайті МОН оприлюднено відповіді на запитання щодо вступної кампанії. Їх розміщено в розділі «Поширені запитання-відповіді про вступ 2021».

Також розроблено серію відеороз’яснень щодо етапів та новацій Вступу-2021.

Міністерство освіти і науки України