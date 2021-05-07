За інформацією державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», розпочато доставлення підручників для 4-х класів Нової української школи до книжкових баз органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Наразі ІМЗО працює над удосконаленням системи створення та доставлення шкільних підручників. Вчасне надходження до закладів освіти нових підручників також залежатиме і від злагодженої роботи місцевих органів управління освітою. Тому заради майбутнього учнів необхідно об’єднати сили та можливості.

Зазначимо, цьогоріч кошти Державного бюджету передбачені на видання підручників для 4-х класів НУШ, 8-х класів закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників. Організацію своєчасного видання підручників та їх доставлення забезпечує державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Нині завершується видання підручників для 8-х класів закладів загальної середньої освіти. До 20 липня поточного року надруковані наклади будуть надані перевізникові.

Згідно з Порядком забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників доставлення й отримання закладами освіти підручників та посібників у межах адміністративно-територіальних одиниць організовують відповідні місцеві держадміністрації за рахунок коштів місцевих бюджетів протягом 15 календарних днів з дня надходження підручників та посібників.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки та Інститут модернізації змісту освіти розпочали перегляд чинної системи відбору шкільних підручників.

МОН України