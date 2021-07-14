Вступ-2021: розпочато прийом е-заяв та документів до закладів вищої та фахової передвищої освіти

Сьогодні, 14 липня 2021 року, розпочинається прийом електронних заяв та документів для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра до закладів вищої освіти та на основі 11 класів за денною формою здобуття освіти до закладів фахової передвищої освіти. Подача е-заяв та документів відбувається на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра прийом заяв та документів на вступ (електронно, крім категорій, визначених п. 1 розділу VI Умов прийому) – з 14 липня:

до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;

до 23 липня – за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.

На основі 11 класів за денною формою здобуття освіти до закладів ФПО прийом заяв та документів розпочинається 14 липня, крім військових коледжів сержантського складу та фахових коледжів зі специфічними умовами навчання, а закінчується о 18.00 у такі дні:

26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2021 році вступники зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет, як і минулого року. А от вступників на контракт очікує новація щодо обмеження кількості поданих заяв для вступу на контракт – до 30 заяв включно.

Також вступники, які отримають бюджетні місця за результатами конкурсу, але захочуть, щоб інші їхні заяви брали участь у конкурсі на контракт, мають обов’язково повідомити про це приймальну комісію під час виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів). Для цього необхідно буде написати відповідну заяву. В іншому разі ці заяви автоматично будуть виключені з конкурсу на контракт.

Зазначимо, МОН розроблено серію відеороз’яснень для вступників та їхніх батьків. Дев’ята серія – про кількість заяв на бюджет і контракт, наступна серія – про терміни вступу на бакалавра. Відеороз’яснення також супроводжуються відповідними інфографіками, які відображають основні етапи вступної кампанії. Вони розміщені в розділі «Вступна кампанія 2021» на офіційному сайті МОН.

Нагадаємо, до 13 серпня працює гаряча лінія МОН щодо вступу – 0 (800) 50 45 70 (пн-чт: 09.00-17.00, пт.: 09.00-16.00). Прийом звернень громадян також здійснюється за електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та за допомогою чатбота на сайті МОН. Отримати консультацію через сервіс можна з понеділка до четверга з 09.00 до 18.00 та в п’ятницю – з 09.00 до 16.45.

Особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, буд.16, к. 401.

Уся інша контактна інформація на офіційному сайті МОН та в соціальних мережах.

МОН України