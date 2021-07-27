Вступна кампанія проходить у звичному режимі, незважаючи на збільшення кількості вступників

За даними державного підприємства «Інфоресурс», станом на 09:00 21 липня під час цьогорічної вступної кампанії через сайт vstup.edbo.gov.ua на основі повної загальної середньої освіти створено 190 тис. 777 електронних кабінетів та подано 886 тис. 164 електронних заяв. Це на 3% е-кабінетів та на 18% е-заяв більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Збільшення зумовлене тим, що цьогоріч кількість випускників закладів повної загальної середньої освіти на 4,8% більше, ніж у 2020 році.

Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти обирають такі спеціальності, за кількістю поданих заяв:

Філологія – 59 202 Право – 58 824 Менеджмент – 49 929 Комп'ютерні науки – 47 172 Середня освіта – 34 993 Журналістика – 34 726 Інженерія програмного забезпечення – 33 676 Психологія – 31 362 Маркетинг – 28 847 Економіка – 28 128

Звертаємо увагу, що до десятки найпопулярніших спеціальностей входить «Середня освіта» та «Інженерія програмного забезпечення».

Найпопулярнішими закладами вищої освіти серед вступників на бакалаврат на основі ПЗСО, за кількістю поданих заяв станом на 21 липня, є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878 Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 33 038 Національний авіаційний університет – 27 779 Національний університет «Львівська політехніка» – 27 696 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927 Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103 Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 18 994 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377 Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445

Окрім того, розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв, а саме для тих, хто вступає на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра.

На основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра створено 40 тис. 329 електронних кабінетів та подано 78 тис. 588 заяв.

Нагадаємо, опубліковано проміжні рейтинги вступників за широким конкурсом.

Міністерство освіти і науки України