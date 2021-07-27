Інклюзивно-ресурсні центри в Україні впроваджуватимуть європейські стандарти безбар’єрності – рішення Уряду

Кабінет Міністрів України на виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, розробленої в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, удосконалив роботу інклюзивно-ресурсних центрів.

Відповідне рішення Уряду схвалено на черговому засіданні сьогодні, 21 липня 2021 року.

Розвиток мережі ІРЦ стартував ще у 2017 році. Вона формується для того, щоб замінити застарілу систему психолого-медико-педагогічних консультацій.

ІРЦ – перші сервісні організації, які мають завдання виявити в дитини якомога раніше особливі освітні потреби й надати їй фахову і компетентну допомогу. Відтепер робота українських ІРЦ буде наближена до європейських стандартів безбар’єрності. Послуги з визначення та задоволення особливих освітніх потреб дітей стануть більш якісними, з’являться нові діагностичні інструменти для підтримки дітей, які відчувають труднощі в навчанні, буде запроваджено міжнародні підходи до визначення категорій (типів) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами.

Документом визначено зміни насамперед до Положення про інклюзивно-ресурсний центр та інших нормативно-правових актів, а саме:

передбачено створення філій інклюзивно-ресурсних центрів та мобільних інклюзивно-ресурсних центрів;

усунено норми щодо нижньої межі віку дитини для проведення комплексної оцінки потреб. Якщо раніше центри опікувались дітьми віком від 2 до 18 років, то відтепер звертатися до них зможуть батьки дітей від народження, а також молоді люди віком від 18 років, якщо в них виникають особливі освітні потреби;

уточнено завдання ІРЦ. Зокрема, усунено норми, які призводили до дублювання функцій з надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти;

встановлено, що до штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру запроваджуються додаткові посади фахівців (консультантів) із розрахунку 0,5 ставки на кожну додаткову тисячу дитячого населення, яке проживає на території відповідної територіальної громади;

підвищено статус фахівців ІРЦ. Тепер вони матимуть статус фахівців ІРЦ (консультантів). Пропонується встановити керівнику (директору) інклюзивно-ресурсного центру, завідувачу філії інклюзивно-ресурсного центру 16-й тарифний розряд, фахівцю (консультанту) інклюзивно-ресурсного центру – 15-й тарифний розряд (на сьогодні встановлені 14-й та 15-й тарифні розряди відповідно);

усунено норму щодо 18 годин педагогічного навантаження, водночас забезпечено обов’язкове виконання основних функцій та завдань ІРЦ для забезпечення права на освіти осіб з особливими освітніми потребами;

встановлені з 1 січня 2022 року педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів надбавки у фіксованому розмірі не менше 25% посадового окладу;

встановлено тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру до 36 годин на тиждень (зараз 40 годин) та скасовано норму щодо педагогічного навантаження – 18 годин на тиждень.

Також посилено вимоги щодо дотримання безбар'єрності приміщень та будівель ІРЦ.

Зміни розроблено МОН із залученням практиків, науковців, громадських організацій, з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, батьків, громадськості та міжнародних експертів, зокрема з Ізраїлю, Польщі, Латвії, Молдови та інших.

Нагадаємо, удосконалення роботи ІРЦ передбачено ключовим проектом «Шкільна освіта для всіх», який був представлений під час засідання Ради безбар’єрності за участю першої леді Олени Зеленської та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 12 липня цього року.

Міністерство освіти і науки України