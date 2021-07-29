За підтримки ЄІБ та ЄС українські університети підвищать енергоефективність та оновлять навчальні будівлі й гуртожитки

Сьогодні, 26 липня 2021 року, відбулося підписання контрактів в межах реалізації проекту «Вища освіта в Україні» щодо комплексного енергоефективного оновлення будівель шести українських університетів за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) обсягом 49 млн євро та гранту Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) на суму 10 млн євро.

Учасниками заходу були Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, Голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон, виконавчий директор Gopa Infra, консультант з проектування та нагляду Матіас Люг, керівник групи експертів технічної підтримки реалізації проекту «Вища освіта України» Андрій Міцай.

«Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до створення сучасних та комфортних умов освітнього процесу. Завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком та за підтримки Європейського Союзу Міністерство освіти і науки України розпочинає комплексну модернізацію інфраструктури закладів вищої освіти. Це дозволить покращити навчальні, робочі та санітарно-гігієнічні умови в університетах, підвищити якість освітнього процесу, розширити можливості для академічної та наукової діяльності, скоротити експлуатаційні витрати і досягти суттєвої економії ресурсів. Окрім того, енергоефективні, екологічно відповідальні та стійкі до змін клімату університети сприятимуть переходу до зеленої економіки і сталого розвитку місцевих громад і країни загалом», – наголосив Сергій Шкарлет.

Контракти з компанією Gopa Infra (Німеччина), яку обрано Консультантом з проектування та нагляду в межах реалізації проекту, підписані шістьма закладами вищої освіти з Чернігова, Харкова, Львова, Полтави, Сум та Вінниці, які беруть активну участь у першому етапі проекту «Вища освіта України», щоб оновити свої навчальні й науково-дослідні будівлі та гуртожитки. Контракти підписали:

Вінницький національний технічний університет;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Національний університет «Чернігівська політехніка»;

Сумський державний університет.

Сторони обговорили можливість якнайшвидшого початку виконання робіт з термомодернізації в університетах першого етапу проекту.

«Українська молодь – це майбутнє країни, і вона потребує високоякісної освіти та комфортних умов для навчання. Комплексна термомодернізація українських університетів надає значні можливості для закладів вищої освіти зацікавити нових студентів та зменшити витрати на комунальні послуги, експлуатацію й утримання будівель. Вона також сприятиме зеленій трансформації у секторі освіти. Це, безперечно, добра новина для студентів, викладачів та довкілля», – зазначив Голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

До цих шести університетів невдовзі приєднаються ще вісім закладів вищої освіти, які на конкурсній основі вибороли право взяти участь у другому етапі проекту. Це важливий крок на шляху підвищення енергоефективності та адаптації до змін клімату в секторі вищої освіти України.

Комплексна термомодернізація закладів вищої освіти України здійснюється в межах проекту «Вища освіта України», що є складовою спільної підтримки, яку ЄІБ та ЄС надають Україні у сфері енергоефективності.

Загалом Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) інвестує 120 млн євро у комплексну термомодернізацію українських університетів у межах проекту «Вища освіта України», що є складовою спільної підтримки, яку ЄІБ та ЄС надають Україні у сфері енергоефективності. Крім того, додатково залучено грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) на суму 10 млн євро. Проект також співфінансується Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) на суму 30 млн євро. Загалом у двох етапах проекту візьмуть участь 19 університетів, 14 з яких фінансуватиме ЄІБ, а 5 – НЕФКО.

Інвестиції в комплексне енергоефективне оновлення 86 будівель 6 університетів першого етапу допоможуть значно знизити витрати на опалення та електроенергію, забезпечити комфортні умови для навчального процесу й проживання студентів і спрямувати заощаджені кошти на розвиток матеріально-технічної та дослідницької бази університетів-учасників. Водночас обсяг викидів парникових газів зменшиться на понад 19 200 тон або 48% щорічно, рівень енергоспоживання знизиться майже на 44%, а щорічна економія коштів складатиме понад 2,6 млн євро.

Довідково

Проект «Вища освіта України», що має на меті оновити навчальні, науково-дослідні та допоміжні споруди в обраних університетах України, є складовою спільної фінансової підтримки, яку Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський Союз (ЄС) надають Україні у сфері енергоефективності в межах спеціальної угоди.

Проект передбачає підвищення енергоефективності університетських будівель, зменшення їхніх експлуатаційних витрат, покращення якості навчальних, академічних, науково-дослідних та житлових приміщень.

Проект «Вища освіта України» співфінансується НЕФКО, що надала позику в розмірі 30 млн євро в межах кредитної угоди, підписаної в грудні 2017 року. Проект націлено на підвищення енергоефективності та отримання заощадження енергоносіїв зі зниженням викидів парникових газів в університетах, з одночасним покращенням якості навчання, навчальної, соціальної та науково-дослідної бази, а також зі зниженням витрат на їх утримання.

Пресреліз Європейського інвестиційного банку (українською, англійською).

Міністерство освіти і науки України