Питання передачі майна закладів профосвіти з державної в комунальну власність незмінно стоїть на порядку денному МОН, – Сергій Шкарлет

Питання передачі майна закладів професійної освіти з державної в комунальну власність незмінно стоїть на порядку денному МОН. Однак у даному процесі нам важливо бачити реальні кроки із боку місцевих управлінців, а не лише чути від них нарікання. На цьому наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Щоб рухатися в цьому напрямі вперед, Міністерство направило листи до 24 обласних державних адміністрацій щодо прискорення роботи з підготовки, доопрацювання та подання пропозицій і матеріалів, оформлених відповідно до вимог Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності». Ще в червні поточного року ми надіслали до всіх облдержадміністрацій оновлені методичні рекомендації щодо порядку передачі майна з центрального на регіональний рівень (лист МОН від 09.06.2021 № 1/9-301)», – повідомив Міністр.

Наразі в Міністерстві перебувають на розгляді документи 35 закладів професійної освіти з даного питання:

вперше надійшли документи 11 закладів (Вінницької області – шість закладів, Львівської – два, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської – по одному закладу);

після доопрацювання та врахування зауважень до МОН надіслано 24 пакети документів (від Вінницької та Дніпропетровської областей – по шість закладів, Одеської та Чернігівської – по одному закладу, Херсонської області – десять закладів).

«Нині вже передано на погодження до заінтересованих міністерств та відомств проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо передачі на регіональний рівень 26 закладів професійної освіти», – зазначив Сергій Шкарлет.

Оскільки причини затримки передачі майна переважно полягають у відсутності правовстановлюючих документів на споруди та ділянки, Міністр вчергове закликав місцеву владу якнайшвидше впорядкувати це питання. Міністерство зі свого боку забезпечує консультування та опрацювання документів з передачі закладів професійної освіти в режимі 24/7.

«За підсумками численних робочих візитів до регіонів можу констатувати наявність вагомих позитивних змін у сфері професійної освіти. Ця галузь вже сьогодні живе в синергії з локальним ринком праці та регіональною освітньою політикою. Тож інвестуючи у профтех, ми реалізовуємо потужний кадровий потенціал держави та формуємо фундамент успішного економічного майбутнього України», – наголосив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет відвідав Центр сфери обслуговування м. Житомира, перебуваючи з робочим візитом на Житомирщині.

МОН України