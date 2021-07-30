Мінсоцполітики разом із світовою спільнотою відзначає день протидії торгівлі людьми

30 липня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Україна щороку долучається до відзначення цього дня шляхом проведення інформаційно-просвітницьких акцій на центральному та місцевому рівнях.

Сьогодні Мінсоцполітики спільно з національними та міжнародними партнерами в Міжнародному аеропорту „Київ” (Жуляни) урочисто відкрили виставку „Очікування / Реальність”, яка описує реальні історії постраждалих від торгівлі людьми та надає поради, як можна захистити себе від такої ситуації.

Участь у відкритті виставки взяли представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної соціальної сервісної служби, Державної міграційної служби, Київської міської державної адміністрації, громадської спілки „А21”, Представництва МОМ в Україні.

У своєму виступі заступниця Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ольга Ревук повідомила, що під час кризи, спричиненої пандемією COVID-19, багато людей втратили роботу і соціальні контакти та вимушені шукати нових заробітків в умовах посиленої конкуренції на ринку праці та обмеженості вакантних робочих місць.

„Втрата доходів через вимушене перебування вдома, ускладнений доступ до соціальних послуг та сервісів, закритість кордонів, страх за власне здоров’я та здоров’я близьких – усе це посилює вразливість людей до потрапляння у пастку „торгівців людьми”. Враховуючи таку ситуацію, попередження потрапляння громадян у таку ситуацію є одним із найважливіших пріоритетів роботи урядів усіх країн”. – зазначила Ольга Ревук.

Нагадаємо, що отримати консультацію стосовно убезпечення себе або ваших оточуючих від потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, ви можете, звернувшись до місцевої державної адміністрації за місцем свого перебування або зателефонувавши на урядову гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 15-47.

Довідково:

За даними ООН, майже кожна країна світу постраждала від торгівлі людьми, і виступила як країна походження, транзиту або призначення для постраждалих осіб. Постраждалі особи з принаймні 127 країн експлуатувались у 137 державах світу.

В Європі понад 140 000 жертв потрапляють у ситуації насильства та сексуальної експлуатації, кожен сьомий секс-працівник в регіоні, ймовірно, потрапив у рабство для заняття проституцією через торгівлю людьми.

У 2020 році Мінсоцполітики встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 136 громадянам, з них 65 осіб були експлуатовані всередині країни (використання у збройних конфліктах). Також за видами експлуатації 52 особи постраждало від трудової експлуатації, 5 осіб – від сексуальної, 4 особи залучено до жебракування та 10 осіб втягнуто в злочинну діяльність.

Протягом I півріччя 2021 року Мінсоцполітики встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 42 громадянам, з яких 4 - жінки, 24 - чоловіки.

За видами експлуатації 17 осіб постраждало від трудової експлуатації, 1 особа – від сексуальної, 1 особу залучено до жебракування, 9 осіб використано у збройних конфліктах.

Для оперативного реагування на виклики, пов’язані з цією проблемою, створено Державну установу „Урядовий контактний центр”, який має територіальні відділення в усіх регіонах України та проводить прийом звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства за номером телефону 15-47.

Урядова гаряча лінія 1547 виконує такі функції:

психологічну;

інформаційну та консультаційну;

здійснення у разі необхідності екстреного виклику поліції, бригади швидкої медичної допомоги.

На кожне звернення щодо домашнього насильства, торгівлі людьми, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей реагування має бути ефективним, людина, яка опинилася в біді, має отримати допомогу.

Міністерство соцiальної політики України