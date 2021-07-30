2 серпня завершиться прийом оригіналів документів закладами вищої освіти на бакалаврат

У понеділок, 2 серпня, о 18:00 завершиться прийом оригіналів документів закладами вищої освіти від вступників на бакалавра чи наскрізного магістра.

Саме до цього часу необхідно або привезти документи, або ж надіслати поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з накладанням на сканкопії КЕП вступника. У такому разі надання оригіналів необхідних документів (якщо відправка ел. поштою) та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня. Вступники, які претендують на переведення, мають подати підтверджуючі документи до 11 серпня.

Нагадаємо, до 13 серпня працює гаряча лінія МОН щодо вступу – 0 (800) 50 45 70 (пн-чт: 09:00-17:00, пт.: 09:00-16:00). Прийом звернень громадян також здійснюється за електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та за допомогою чатбота на сайті МОН. Отримати консультацію через сервіс можна з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00 та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.

Особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, буд.16, к. 401.

Нагадуємо, 28 липня в електронних кабінетах на сайті vstup.edbo.gov.ua з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали 64 тис. 976 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування). Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

Міністерство освіти і науки України