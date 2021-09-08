МОН: Доставлено понад 90% підручників для 4-х класів НУШ

Завершується доставлення підручників для 4-х класів Нової української школи до книжкових баз органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Станом на 6 серпня 2021 року, за даними державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доставлено 4 млн 422 тис. 25 підручників для 4-х класів НУШ (90,64% загального плану доставки).

Повністю забезпечені підручниками для 4-х класів НУШ заклади освіти Волинської та Рівненської області, майже 100% – у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Електронні версії підручників для 4-х класів у форматі «.pdf» розміщені в Електронній бібліотеці ІМЗО у вільному доступі. Станом на 6 серпня оприлюднено 100% підручників, у тому числі підручники для 4-х класів ЗЗСО, що перекладені мовами національних меншин.

Також повідомляємо, що триватиме доставлення підручників для 8-х класів закладів загальної середньої освіти. Наразі доставлено до книжкових баз областей 583 тис. 377 підручників (11,68% загального плану доставки). Також їх розміщено в Електронній бібліотеці ІМЗО – усього 96% підручників, зокрема й в перекладі мовами національних меншин.

Гаряча лінія щодо видання та доставлення підручників: (044) 248-25-21, (044) 248-25-27.

МОН України