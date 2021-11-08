При будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме, – Сергій Шкарлет про організацію 2021/2022 навчального року

При будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі програми одного з телеканалів.

Міністр зазначив, що МОН спільно з Міністерством охорони здоров'я опрацьовує різні варіанти організації освітнього процесу, щоб він був безперервним і відбувався у безпечному середовищі.

«Наразі планується, і нам би звичайно хотілося, щоб діти 1 вересня розпочали навчання в повноформатному режимі. Далі все залежатиме від епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. При «зеленому» рівні здобувачі освіти зможуть відвідувати заклади освіти в очному форматі з дотриманням протиепідемічних заходів. При переході на наступні рівні епідемічної небезпеки для повноцінної роботи закладу освіти потрібно мати не менше 80% повністю вакцинованого персоналу. Наголошую, що вакцинація добровільна. Ніхто не має права примушувати до цих дій», – підкреслив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти.

Міністерство освіти і науки України