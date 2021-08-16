16. 08. 2021
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МОН: Інформація щодо скасування освітнього процесу з 1 вересня є недостовірною

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Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною.

Зазначимо, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання.

Користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації.

Нагадаємо, що МОН має офіційні веб-ресурси:

Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Сергія Шкарлета.

МОН  України

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