МОН: Інформація щодо скасування освітнього процесу з 1 вересня є недостовірною

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною.

Зазначимо, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання.

Користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації.

Нагадаємо, що МОН має офіційні веб-ресурси:

Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Сергія Шкарлета.

МОН України