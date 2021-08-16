МОН: Інформація щодо скасування освітнього процесу з 1 вересня є недостовірною

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною.
Зазначимо, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання.
Користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації.
Нагадаємо, що МОН має офіційні веб-ресурси:
Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Сергія Шкарлета.
МОН України