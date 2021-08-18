Сергій Шкарлет розповів про основні результати вступної кампанії 2021 року

Основні результати вступної кампанії 2021 року, рейтинги спеціальностей та закладів вищої освіти. Про ці та інші питання йшлося під час онлайн-брифінгу Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета на тему «Попередні підсумки вступної кампанії 2021».

«Незважаючи на чинний на території України адаптивний карантин, вступна кампанія пройшла у звичні терміни в спокійному режимі. Цьому сприяла не тільки організація закладами вищої освіти процесу вступу на високому рівні, але й те, що цьогоріч було розширено можливості для подання заяв в електронному вигляді. Можна не тільки особисто приходити до приймальної комісії закладу, але й подавати відповідні документи електронною поштою з накладенням КЕП вступника. Такі новації сприяли суттєвому скороченню черг у приймальних комісіях та зменшенню небезпеки як для вступників, так і для працівників закладів вищої освіти», – зауважив на початку брифінгу Сергій Шкарлет.

Наразі завершено основний етап вступної кампанії: 9 серпня відбулося зарахування вступників на бакалаврат після 11-го класу на бюджетну форму навчання. На всі рівні фахової передвищої, вищої освіти було подано понад 1,4 млн електронних заяв.

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти зареєстровано понад 1 млн е-заяв. Через систему ЄДЕБО електронні заяви подали майже 164 тис. вступників. Більше всього заяв – на правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. У рейтингу за кількістю поданих заяв також педагогічна спеціальність – 014 «Середня освіта».

У день оголошення результатів адресного розміщення державного замовлення (28 липня 2021 року) за технологією адресного розміщення державного (регіонального) замовлення рекомендації до зарахування на навчання за кошти державного та місцевих бюджетів отримало 64 тис. 976 осіб, у тому числі за квотою -1 – 2 тис. 426 осіб, за квотою-3 – 305 осіб, за квотою-4 – 5 осіб, за співбесідою – 86 осіб.

Станом на 16.08.2021 для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти зараховано на бюджет 59 тис. 535 осіб, на контракт – 71 тис. 509 осіб.

Міністр повідомив, що вперше у 2021 році 43 вступники за результатами широкого конкурсу отримали змогу навчатися у приватних закладах вищої освіти за кошти бюджету. Із них 32 вступники у встановлені терміни подали оригінали документів та були зараховані на бюджет до цих закладів.

Цьогоріч 77,2% вступників отримали рекомендації на місця державного (регіонального) замовлення за 1-м та 2-м пріоритетами, тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних ЗВО. Свій намір навчатися на бюджеті підтвердило 88,9% вступників.

Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти зареєстровано 166 тис. 778 е-заяв та 12 тис. 217 паперових заяв. Станом на 16 серпня 2021 року зараховано на бюджет 33 тис. 549 вступників, на контракт – 20 тис. 289.

Водночас Сергій Шкарлет акцентував, що це не остаточні цифри, триває вступ до магістратури, попереду – зарахування вступників на бюджет, переведення на вакантні місця, зарахування на контракт тощо. Зокрема, зарахування на контрактну форму навчання триватиме до 30 листопада. А у вересні відбудеться додатковий набір на бюджетні місця для спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

У рейтингу закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв вступників (на базі ПЗСО) перше місце посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 54 тис. 387 заяв, 10-те місце – Київський університет імені Бориса Грінченка – 18 тис. 361 подана заява. До рейтингу університетів за наданими рекомендаціями на бюджет увійшли Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (4 тис. 111 рекомендацій), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3 тис. 250 рекомендацій) та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1 тис. 30 рекомендацій).

Окрім того, Міністр Сергій Шкарлет повідомив, що для допомоги вступникам та забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії з 29 червня до 13 серпня 2021 року працювала гаряча лінія «Вступна кампанія 2021», на яку було прийнято 5 тис. 375 дзвінків.

Також за підтримки Урядового контактного центру на сайті МОН працював чат-бот – за його допомогою надано майже 16 тис. консультацій працівниками Центру та понад 11 тис. чатів опрацьовано за допомогою боту. Для надання оперативних відповідей можна було надсилати запитання на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду – фахівцями МОН було опрацьовано понад 1 тис. звернень. На відкриту Урядову гарячу лінію за телефоном 1545 у період вступної кампанії через кнопку «6» також було прийнято 1 тис. 795 звернень щодо питань вступу.

Нагадаємо, подивитися запис онлайн-трансляції брифінгу можна на Youtube-каналі та Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.

МОН України