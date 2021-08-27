Прем’єр-міністр: З 1 вересня НУШ стартує у пілотних 5-х класах 136 шкіл України

В Україні продовжується реформа Нової української школи. З 1 вересня НУШ стартує у пілотних 5-х класах 136 шкіл України. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Уряду 26 серпня.

«Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичному мисленню, а замість простого заучування інформації — набувати компетенції для застосування знань у реальному житті», — відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також наголосив, що кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим комп’ютером.

«В Україні продовжує реалізовуватися програма забезпечення освітян необхідними технічними засобами для організації освітнього процесу, зокрема і в межах дистанційної форми навчання», — сказав він.

За словами Прем’єр-міністра, цього року для придбання ноутбуків учителям державою на місця виділено субвенцію в розмірі 1 млрд гривень.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України