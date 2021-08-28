Студенти під час навчання в університетах мають проживати в якісних та доступних гуртожитках, – Сергій Шкарлет

Сьогодні, 26 серпня 2021 року, на виконання Указу Президента Володимира Зеленського Уряд схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022–2026 роки.

«Команда МОН починає роботу над масштабною Державною програмою з відновлення та розбудови мережі гуртожитків закладів вищої освіти. Студенти під час навчання в університетах мають проживати в якісних та доступних гуртожитках. Нашим спільним завданням є покращення умов їх проживання, навчання та відпочинку, забезпечення доступності гуртожитків для осіб з особливими освітніми потребами. Комфорт перебування студента у ЗВО є невід’ємною складовою цілісного освітнього процесу, а тому ця програма, вважаю, надзвичайно важлива та необхідна в межах реформи вищої освіти», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Відповідно до Концепції програма буде спрямована на розв’язання проблем з покращення умов проживання здобувачів освіти в гуртожитках закладів вищої освіти. Йдеться про такі заходи:

відновлення й розширення мережі гуртожитків, що передбачає ремонт і реконструкцію старих гуртожитків, будівництво нових гуртожитків (за потреби), добудову недобудованих гуртожитків;

створення безпечних умов проживання та забезпечення доступності гуртожитків, що передбачає проведення ремонту систем електро-, тепло-, водопостачання, водовідведення та каналізації, модернізацію або встановлення систем протипожежного захисту, забезпечення гуртожитків засобами безперешкодного доступу до об’єктів, створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

створення комфортабельних умов проживання шляхом оснащення гуртожитків додатковими зручностями (спортивними залами, пральними кімнатами, приміщеннями для самостійної роботи, залами для тренінгової та групової роботи, обладнаними сучасними меблями, з доступом до інтернету);

збільшення кількості гуртожитків готельного типу та підвищеної комфортабельності;

впровадження енергозбережувальних технологій, встановлення лічильників на електроенергію в житлових кімнатах.

Загалом програма спрямована на задоволення потреби в кількості гуртожитків та місць у них для здобувачів освіти закладів вищої освіти, поступове покращення умов проживання, навчання й відпочинку здобувачів освіти, а також забезпечення доступності будівель, приміщень та прилеглої території гуртожитків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Нагадаємо, МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році.

МОН України