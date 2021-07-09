ВРУ прийняла Закон щодо активізації діяльності наукових парків

7 вересня 2021 року, Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків».

Мета документа – підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок.

«Ухвалений законопроєкт має розв’язати проблеми бюрократії при створенні наукових парків, надати право закладам вищої освіти та науковим установам бути засновниками декількох наукових парків, налагодити чіткий механізм виконання інноваційних проєктів, розширити джерела фінансування. Наукові парки мають стати ефективним інструментом впливу на розвиток інноваційних процесів», – зауважив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Документ сприятиме подоланню таких проблем:

ускладнений бюрократичними заходами процес створення наукових парків; заборона для закладів вищої освіти та наукових установ бути засновниками декількох наукових парків; відсутність власної інфраструктури та як наслідок необхідність використання значного обсягу коштів на оренду приміщення та обладнання.

Також пропонується надати закладам вищої освіти та науковим установа наступні повноваження:

право створювати наукові парки без погодження з МОН, а також самостійно визначати напрями своєї діяльності;

право бути засновниками декількох наукових парків;

можливість надавати в оренду приміщення для розміщення наукових парків на пільгових умовах (за 1 грн орендної плати за 1 метр квадратний).

Законопроєкт підготовлено Міністерством освіти і науки України на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471 та Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України та робоча група Національної ради України з питань розвитку науки і технологій готують зміни до законодавства.

МОН України