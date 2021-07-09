07. 09. 2021
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Стоп-фейк: інформація щодо запровадження дистанційного навчання на території всієї України є недостовірною

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Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо запровадження дистанційного навчання на території всієї України є недостовірною.

У 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря № 9, постановою Кабінету Міністрів України № 1236, а також згідно з Рекомендаціями щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти.

Залежно від епідситуації на території України встановлюються рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється одночасно на території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра охорони здоров'я. Рішення розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за покликанням).

Також за вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки).

Нагадаємо, МОН має офіційні вебресурси:

Також ексклюзивна та достовірна інформація про роботу команди МОН публікується в Telegram-каналі Сергія Шкарлета.

 

МОН України

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