Декларація про безпеку шкіл: МОН посилює підтримку щодо зобов’язань про захист кожного закладу освіти на сході України

Сьогодні, 9 вересня, у Міжнародний день захисту освіти від нападів, у Києві відбувся круглий стіл за участю Першого заступника Міністра освіти і науки Андрія Вітренка, заступниці Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мікаели Бауер та директорки Save the Children в Україні Катерини Слободяник. У роботі круглого столу, організованого за підтримки партнерів з розвитку, зокрема Департаменту Європейської Комісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту – ECHO, також взяли участь представники органів влади, міжнародних гуманітарних організацій та громадянського суспільства.

Мета заходу – посилити підтримку та прискорити реалізацію зобов’язань України в межах реалізації положень Декларації про безпеку шкіл, гарантувати захист кожного закладу освіти на сході України для дітей та вчителів. Розпочата дискусія допоможе в захисті права на освіту для всіх.

Декларація про безпеку шкіл – це політичне зобов’язання щодо захисту освіти під час збройних конфліктів, яке взяли на себе вже 111 держав, у тому числі й Україна.

Перший заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко презентував Національний план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, ухвалений Урядом 4 серпня цього року. План складається з 19 завдань, що об’єднані в 6 блоків:

ефективна система моніторингу нападів на заклади освіти (запровадження моніторингу нападів на заклади освіти та навчання місцевих освітніх управлінців щодо користування інструментом);

захист закладів освіти від нападів та їх відновлення в разі пошкодження;

забезпечення безперервності навчання, зокрема забезпечення закладів освіти, здобувачів освіти та педагогічних працівників доступом до інтернету, цифровою технікою та електронними освітніми ресурсами;

упровадження в освітню політику чутливих до конфлікту інструментів;

забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту (утворення міжвідомчої робочої групи як інструменту координації заходів з реалізації Декларації);

інформаційна підтримка впровадження положень Декларації.

«Наразі ключовим зобов'язанням Міністерства освіти і науки України є ефективне впровадження Плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл з метою гарантування для всіх учасників освітнього процесу безпечних умов для навчання та викладання. Саме тому План охоплює не лише питання безпеки освітнього середовища, а й створення доступних та рівних умов для здобуття освіти, забезпечення сталості та безперервності освітнього процесу, також передбачає широку адвокаційну кампанію щодо положень Декларації про безпеку шкіл», – зазначив Перший заступник Міністра Андрій Вітренко.

«Діти у віці 6–7 років, які мешкають поблизу лінії зіткнення на сході України, ніколи не знали мирного життя. Окрім того, зараз їхнє навчання ще й ускладнене пандемією, – підкреслила заступниця Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мікаела Бауер. – Усі ми маємо забезпечити якісне навчання для близько 400 тисяч учнів, які проживають уздовж лінії зіткнення, а особливо для 40 тисяч дітей, які цього року вперше йдуть до школи. Ми повинні відстоювати право кожної дитини на освіту, щоб вона мала змогу повністю розкрити свій потенціал. Ми вдячні всім партнерам, які підтримують цю справу, зокрема Європейському Союзу, а також вітаємо зусилля Міністерства освіти і науки України в забезпеченні освіти для всіх».

«Save the Children продовжує підтримувати Уряд України у впровадженні Національного плану дій з реалізації Декларації конкретними заходами щодо захисту дітей у зоні конфлікту та надання їм можливості безперервного навчання в ситуації конфлікту. Ми щиро сподіваємось, що нашими спільними зусиллями зможемо допомогти якомога більшій кількості дітей та вчителів, які живуть у зоні конфлікту – особливо тим, хто потребує захисту найбільше», – зазначила директорка Save the Children в Україні Катерина Слободяник.

До участі в заході долучилися учні та вчителі шкіл, що розташовані на лінії зіткнення та безпосередньо зазнають впливу від військових дій. Представники департаментів освіти і науки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій і громадських організацій розповіли про стан забезпечення освітнього процесу, висловили свої побажання та пропозиції.

Сторони домовилися продовжити роботу щодо імплементації положень Декларації про безпеку шкіл та Національного плану заходів у межах міжвідомчої робочої групи, до складу якої будуть долучені як основні полісімейкери сфери, так і широке коло стейкхолдерів.

Нагадаємо, 8 вересня 2021 року між Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури та інформаційної політики України підписано Меморандум про співпрацю з метою створення сприятливих умов для підвищення рівня медіаграмотності та критичного мислення населення України.

МОН України